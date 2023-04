Les mystérieuses fresques de la rue Neuve à Bruxelles : et si c’était une ancienne brasserie fermée dans les années 1960 ?

Depuis, une troisième hypothèse a fait irruption. Selon deux internautes qui ont contacté la RTBF, il pourrait s’agir de reliquats d’une ancienne brasserie-restaurant appelées "Les Métiers", dont l’adresse officielle était rue Neuve, numéro 20. Nous avons vérifié dans les différents almanachs du commerce de la Ville de Bruxelles: cet établissement a bien existé.

"Les Métiers" a ouvert ses portes après la deuxième guerre mondiale avant de les fermer définitivement à la toute fin des années 1960, à une époque où les cafés familiaux et les cinémas disparaissent les uns après autres pour laisser place à des enseignes de plus en plus internationales de vêtements et de chaussures. Nous avons également retrouvé une trace des "Métiers", dans une publicité parue dans le journal Le Soir du 23 décembre 1949.

Ces fresques me faisaient penser aux scènes dans 'Bob et Bobette'

Charles Bricman, ancien journaliste au Soir et au Vif-L’Express, a fréquenté "Les Métiers", avec ses grands-parents. "C’était une grande brasserie sur la rue Neuve", se souvient Charles Bricman. "En 1960, j’avais sept ans. Mes souvenirs sont lointains. Mais je me souviens d’une très grande salle et d’une brasserie un peu à l’allemande, populaire, avec des niches sur les côtés, avec des tables un peu plus à l’abri du bruit, avec des banquettes en moleskine rouge…"