"Les Mystérieuses Cités d’Or" de retour en live action : une ultime adaptation nostalgique racoleuse ?

Pour les grands studios, actionner le levier de la nostalgie est synonyme d’une réussite presque assurée. Ce phénomène traverse la pop culture depuis maintenant plusieurs années. La série "Stranger Thing" en est notamment l’un des plus grands exemples. Si elle revisite avec réussite les années 80 dans les moindres détails, la série a également mis en évidence un phénomène déjà bien présent. Cet attrait qu’a la pop culture pour la nostalgie et ce de manière parfois trop prononcé. Une exagération que le journaliste Jean Laurent Cassely a appelée le "Nostalgia bait". Une référence volontaire aux articles aux titres racoleurs destinés à attirer les clics. La nostalgie devient un piège, un appât pour attirer les spectateurs sans pour autant être gage de qualité. Une pratique également constatée par Hélène Maquet cet été dans certains titres musicaux. C’est notamment le cas de la reprise de "Say Say Say" de Paul McCartney et Michael Jackson réalisée par Kygo.

Mais alors pourquoi ressent-on aujourd’hui un tel besoin de nostalgie ? Le neuropsychiatre Alan Hirsch prédisait en 1992, il y a 30 ans, qu’à l’avenir le marketing serait marqué par la nostalgie car en période de crise, la nostalgie rassure. A quoi il rajoutait que le 20e siècle serait une période charnière marquée par l’individualisme, facteur d’un sentiment généralisé d’insécurité. Et cette nostalgie permettrait de faire vibrer la corde du passé, un passé commun. Et de ce fait, selon Hélène Maquet : "ce que notre époque regrette ce n’est peut-être pas le passé mais le groupe, la collectivité et le partage".