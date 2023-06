"Les Mystères de la basilique": la reconversion surprenante d’un truand de "Plus belle la vie" en prêtre

Ce mardi 13 juin, la collection "Les mystères de…" vous emmène à Tours. Au programme : une mère laïque renoue le dialogue avec son fils devenu prêtre en enquêtant sur le vol d’une relique de Saint-Martin.

Ce mardi sur La Une, direction la ville de Tours, pour une nouvelle enquête de police. Aux commandes : le commandant Louise Chaland. Alors que la dépouille d’un sculpteur vient d’être retrouvée aux côtés d’une toile couverte d’inscriptions latines, écrites qui plus est avec du sang, elle peut compter sur le père Sylvain, son fils, pour l’aider à éclaircir ce mystère. Ensemble, ils font ainsi le rapprochement avec la disparition d’une relique de Saint Martin, dérobée à la Basilique de Tours, et à laquelle certains locaux attachent une importance troublante. Par ailleurs, leur enquête les conduit aux portes d’un refuge pour nécessiteux, tenu par un certain François Delcourt et sa fille, amoureuse de la victime…