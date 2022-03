"Les Mystères de l'amour" : Elsa Esnoult se confie sur son amitié fidèle avec Aden Caillault

Il n'y a pas qu'avec le danseur Anthony Collette, apparu dans la saison 26 des Mystères de l'amour, qu'Elsa Esnoult s'entend à merveille.

La comédienne est aussi proche de l'interprète d'Addie dans la série de Jean-Luc Azoulay. Les deux femmes ont même collaboré sur l'un des clips d'Elsa Esnoult, tourné à Amsterdam. Aden Caillault joue le premier rôle dans cette vidéo. "Il fallait une histoire où on voyait une jeune fille qui erre dans les rues, qui ne sait pas où aller. On la voit prendre un train pour Amsterdam. C’est un clip que j’ai voulu faire très simplement, avec le soutien de ma production, sobrement parce qu’il n’y avait pas besoin de faire trop de fantaisie" raconte la chanteuse de 33 ans.

Le choix de cette jeune mannequin était évident pour l'interprète de Fanny. "Avec Aden, c'est une très belle rencontre" a-t-elle déclaré à Télé-Loisirs. "On travaille très bien ensemble. Elle me fait de très belles photos. Je la prends dans mon staff d'E.E. Concept (NDLR : sa boîte de production). Je suis un peu comme Jean-Luc Azoulay, j’aime les gens et à partir du moment où il y a une connexion avec quelqu'un, je suis fidèle. Une fois que tu es dans ma team, entre guillemets, tu restes" précise celle qui a décroché son premier rôle sur grand écran dans Don Juan avec Tahar Rahim et Virginie Efira.