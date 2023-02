Dimanche 26 février à 22h20 sur La Une, Investigation vous propose de découvrir le Devoir d’Enquête "Les mystères de l’affaire Kubla". Un documentaire qui tente de faire la lumière sur ce dossier dans lequel s’entremêlent hommes politiques, industriels et escrocs, corruptions et disparition inquiétante. Une enquête aux multiples rebondissements menée en Belgique, en Allemagne et au Congo.

Un documentaire signé Catherine Lorsignol et Jean De Waele à découvrir ce dimanche 26 février à 22h20 sur La Une.