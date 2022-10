Les mutualités face à la croissance rabotée du budget des soins de santé : la Vivaldi a-t-elle oublié la crise du Covid ?

La Mutualité chrétienne et Solidaris s’accordent sur l’importance de la sécurité sociale en matière de cohésion sociale, une cohésion mise à mal si le budget des soins de santé est raboté.

"Ce qui est embêtant", constate Elisabeth Degryse, "c’est la petite musique de fond que l’on entend depuis plusieurs années qui vise à dire que les soins de santé sont un coût pour la société. Les soins de santé et la sécurité sociale, ce n’est pas un coût pour la société, c’est un investissement que l’on fait en commun, c’est une assurance sociale solidaire pour protéger les citoyens des accidents de la vie, dans ce cas-ci en matière de santé ou matière d’incapacité de travail".

De son côté, Jean-Pascal Labille estime qu’on a touché à un tabou : "En 2020, tout le monde disait que la santé était vraiment primordiale. On allait voir ce qu’on allait voir et on ne toucherait plus jamais à la santé. Je crains qu’avec ce qu’on vient de faire au travers de ce conclave budgétaire, on nous prépare le monde d’après mais le monde d’après est pire que le monde d’avant".

Le secrétaire général de Solidaris veut tirer la sonnette d'alarme : "Le mal-être du personnel soignant est encore extrêmement présent. Il suffit de voir aujourd’hui le nombre de personnes qui s’inscrivent pour devenir infirmière. On a un vrai problème de pénurie pour les infirmières et c’est vrai aussi pour les médecins et on doit avoir une vue globale sur le système".