Les musulmans de Couillet privés de mosquée pendant le ramadan à cause d’un incendie

Une mosquée touchée par un incendie en plein ramadan à Couillet. Quatre pompiers ont d’ailleurs été blessés lors de leur intervention mardi pour éteindre le feu qui s’était rallumé après un premier incendie lundi. La toiture du bâtiment est partiellement détruite et il n’est plus possible de prier sur place.

La cause serait accidentelle mais la police de Charleroi a ouvert une enquête. Pour la communauté turque de Couillet, cet incendie met un sacré coup au moral en pleine période de ramadan.

Pour Altun Ummet, l’un des 300 musulmans qui fréquente la mosquée de Couillet, cet incendie, c’est un peu comme un mini-séisme car cette mosquée, c’est bien plus qu’un lieu de prière. "On a grandi ici, on passe tous les soirs ici. C’était notre lieu de rencontre pour boire un thé ou un café, pour discuter. Nous n’avons plus d’endroit pour faire tout ça", explique-t-il.

La solidarité s’est mise en place avec les autres mosquées de la région qui ont proposé leur aide.