Les musiques du sous-continent indien : le qawwali et le kafi du Pakistan

Du mot arabe "Qaul" qui veut dire parole, le qawwali désigne un genre musical spirituel de l’inde et du Pakistan. Le qawwal, c’est celui qui transmet un message et le qawwali est le chant religieux destiné à faire circuler ce message dans les assemblées soufies.

Le répertoire emprunte ses composantes musicales aux traditions de l’Inde du Nord et ses composantes poétiques à la tradition soufie classique à laquelle de nombreux chanteurs intègrent des éléments de poèmes contemporains populaires…

Mueenuddin est le maître soufi auquel tous les qawwals se rattachent. Son mausolée à Ajmer est d’ailleurs un lieu de pèlerinage et de rencontre pour les qawwal de l’Inde et du Pakistan.

Le qawwali est un genre au départ poétique, mais c’est également un genre musical et philosophique. Il se voit aujourd’hui menacé par des groupes extrémistes et la désaffection des jeunes Pakistanais…

Partie de l’identité nationale, le qawwali, dont l’origine remonte au XIIIe siècle, a longtemps été une forte composante du lien social, citadins et villageois se réunissant dans les mêmes mausolées soufis pour des concerts. Les performances durent traditionnellement des heures et voient les musiciens naviguer entre harmonies prodigieuses et improvisations saisissantes. Une partie de l’auditoire se retrouve alors plongée dans un état proche de la transe.

La musique joue un rôle essentiel dans toute discipline soufie. Depuis ses origines, ce mouvement prône la pratique ou l’écoute de la musique comme une expérience active essentielle pour atteindre un degré supérieur de conscience spirituelle.