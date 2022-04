Les musiciens du Titanic, un feuilleton autour de ces artistes gentlemen entrés dans la légende

On dit l’orchestre du Titanic… car l’Histoire est avare de reconnaissance. Elle n’a pas daigné graver les noms de ceux qui le composaient, mais elle leur a cependant décerné le label de jolly good fellows, de braves parmi les braves. Car il y avait eu tant de victimes en cette nuit du 14 au 15 avril 1912 que les foules avaient aussi besoin de héros, pour que l’horreur puisse être partagée, sublimée. Ainsi on raconta qu’au moment suprême, agenouillé dans l’eau, l’orchestre avait entamé Plus près de toi mon Dieu, et que l’hymne avait été repris dans tous les canots de sauvetage. Rien n’est moins sûr ! N’empêche, le monde entier voulut y croire et le New York Times publia les paroles de l’hymne en première page. En France, on imprima une partition souvenir. Il s’en vendit cinquante mille exemplaires en quelques jours… Pour le monde entier, l’orchestre du Titanic était devenu un symbole d’héroïsme, presque de sainteté…