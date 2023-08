Les musiciens britanniques continuent à payer les pots cassés du Brexit

Pour venir en aide aux professionnels de la musique, le gouvernement britannique est parvenu en août 2021 à un accord avec 20 pays de l’Union européenne. Il stipule que les musiciens n’auront plus besoin de présenter de visa ou de permis de travail pour "les tournées de courte durée" en France, en Italie, en Allemagne, en République tchèque, en Suède ou encore aux Pays-Bas. Un soulagement pour les artistes, qui ont longtemps réclamé cette mesure.

Quoi qu’il en soit, les musiciens du Royaume-Uni doivent affronter de (trop) nombreux obstacles pour se produire en Europe. Ce qui en pousse certains à arrêter leur carrière pour se reconvertir professionnellement. "Je ne peux pas travailler. J’ai été viré de mon groupe et je n’arrive pas à trouver suffisamment de travail pour rester dans le secteur [de la musique] en tant que free-lance", explique l’un d’entre eux dans le rapport.

Pour Deborah Annetts, directrice de l’ISM, il est grand temps que le gouvernement britannique prenne la mesure des difficultés auxquelles sont confrontés les musiciens du pays. "Le Brexit n’aurait jamais dû avoir pour conséquence que les musiciens ne puissent pas partager librement leur talent avec nos voisins les plus proches. Cela nuit à notre pays, à notre soft power et à notre précieux vivier de talents créatifs. La musique représente 5,8 milliards de livres sterling pour l’économie britannique et, plus largement, les industries créatives pèsent 116 milliards de livres sterling. Nous demandons au gouvernement d’agir et de faire en sorte que le Brexit contribue au bien-être des musiciens et de notre économie", a-t-elle déclaré dans un communiqué.