"Les Musicales – International Street Band Festival" pour les 75 ans de la Confrérie des Blancs Moussis (20 et 21 août).

75 ans, ça se fête ! Et surtout quand on est Blancs Moussis ! Attention, les célèbres moines blancs du Laetare stavelotain sont bien plus vieux, mais c’est la Confrérie qui affiche ses trois quarts de siècle et entend bien le faire savoir haut et fort ! Ce sera d’ailleurs en musique à l’occasion d’un grand festival international qui animera la cité abbatiale les 20 et 21 août prochains. Ambiance garantie à tous les coins des rues et venelles, dans les tavernes, brasseries et estaminets que tout bon Blanc Moussi connaît jusque dans les moindres recoins.