Les musées s’investissent de plus en plus dans la question environnementale

La boîte à outils "Carbon Literacy" a été lancée fin janvier dans le cadre du programme "Roots & Branches". Cette initiative axée sur l’environnement est co-pilotée par le Manchester Museum, l’Université de Manchester, Museum Development North West (MDNW) et l’organisation The Carbon Literacy Project.

Elle permettra aux employées de musée de suivre une formation, en physique ou à distance, pour réfléchir à la manière dont ils pourraient revoir leur fonctionnement et impliquer leurs publics pour façonner un avenir plus durable face à l’urgence climatique. Les organismes derrière "Carbon Literacy" espèrent que 1500 professionnels et bénévoles participeront à la formation et obtiendront la certification "Carbon Literate" durant les deux prochaines années.

Et il y a urgence à agir. Les musées représentent près d’un quart des émissions carbone de toutes les institutions culturelles affiliées à l’Arts Council England, l’organisme public qui finance des organisations culturelles du Royaume-Uni. Il a accordé un financement de 136.750 livres sterling (164.000 euros) au programme "Roots & Branches", afin de pousser le secteur muséal dans ses retranchements et l’encourager à allier art et écologie.