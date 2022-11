Les musées s’associent avec les stars de la musique pour conquérir un public plus jeune

D’autres institutions muséales internationales suivent l’exemple du Hirshhorn Museum et s’associent avec des célébrités pour parler à un public plus jeune. C’est le cas du musée d'Art du comté de Los Angeles (LACMA). Il a proposé à RM, l’un des membres du boys band BTS, de participer à l’audioguide de son exposition sur l’art sud-coréen "The Space Between: The Modern in Korean Art". Il y présente une dizaine d'œuvres qu’il a sélectionnées parmi les 130 exposées, en anglais et en coréen, sa langue natale. Le choix de RM pour promouvoir la nouvelle exposition du LACMA est particulièrement judicieux étant donné la grande popularité du chanteur sur Internet. Il a publié, en septembre, un post sur Instagram présentant "The Space Between: The Modern in Korean Art", qui a récolté plus de 6,4 millions de mentions "j’aime".