Des illustrations originales de Léon Spilliaert sont enfin dévoilées au grand public, dans la collection des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. L’opération est rendue possible grâce à une collaboration entre le gouvernement fédéral et la Fondation Roi Baudouin. Les œuvres de l’artiste flamand sont intégrées dans les trois volumes du "Théâtre" écrits par le prix Nobel Maurice Maeterlinck et exposés depuis mercredi.

Les trois bouquins constituent la collection complète de toutes les pièces de théâtre issues de l’imagination de Maeterlinck. C’est à l’initiative de l’éditeur bruxellois Edmond Deman que ce recueil a été publié en 1901 et 1902. Entre septembre 1902 et juillet 1903, il confie la mission au jeune Spilliaert d’illustrer son exemplaire personnel du Théâtre. Le travail de Spilliaert débouche sur 348 dessins originaux réalisés à base d’encre de Chine, de crayons de couleur, de gouache, d’aquarelles et de pastels. On y retrouve des motifs à la marge ainsi que des illustrations en pleine page de figures caractéristiques des œuvres ultérieures de Spilliaert.

Théâtre figure depuis 2018 sur la liste des chefs-d’œuvre du gouvernement flamand. Il a été acheté cet été par le Fonds Eliane Vercempt qui est géré par la Fondation Roi Baudouin. A titre exceptionnel, le gouvernement flamand a autorisé sa conservation en dehors de la Flandre. De son côté, le Fonds Eliane Vercempt prête l’ouvrage pour une longue durée aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Les dessins rejoignent la collection déjà riche de Spilliaert au sein du Musée Fin-de-siècle. Tous les trois mois, une page différente des livres qui s’y trouvent est présentée aux visiteuses et visiteurs.