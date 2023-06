Les musées privés fleurissent aux quatre coins du monde

Bien que le marché de l’art sud-coréen ne rivalise pas encore avec celui nord-américain, Séoul est devenue une destination artistique de premier plan grâce à ses nombreux établissements d’art publics, mais aussi privés. Larry’s List en a répertorié 17, ce qui fait de la capitale sud-coréenne la ville hébergeant le plus de musées privés au monde, devant Berlin (14) et Pékin (11). Seules deux villes américaines, à savoir New York et Miami, figurent dans ce palmarès, contre quatre villes asiatiques.

Les musées privés rivalisent de plus en plus avec les établissements d’art publics en termes de nombre d'œuvres d’art puisque 29% d’entre eux en détiennent plus de 1500 dans leur collection. La palme revient au musée Würth, en Allemagne, avec plus de 18.000 pièces en sa possession, dont des pièces de Georg Baselitz, David Hockney, Alex Katz et Fernando Botero. Un chiffre d’autant plus impressionnant quand on sait que le musée James Turrell en Argentine n’accueille, lui, que neuf œuvres, dont deux spécialement commandées pour cet espace.

Si ces institutions privées sont très populaires sur les réseaux sociaux, et surtout Instagram, elles peinent encore à attirer autant de visiteurs que leurs homologues publics, bien que le rapport de Larry’s List souligne que ces établissements communiquent peu sur leur fréquentation. "Parmi les musées privés les plus visités, citons The Broad aux États-Unis, la Saatchi Gallery au Royaume-Uni, le Museum Voorlinden aux Pays-Bas, le Museum Frieder Burda en Allemagne, le Museum SAN en Corée du Sud et le Zeitz Museum of Contemporary Art Africa en Afrique du Sud, qui accueillent tous plus de 100.000 visiteurs par an", indique-t-il. Une bagatelle par rapport au Louvre et à ses 7,8 millions de visiteurs en 2022.