Les musées italiens augmenteront bientôt leur prix pour financer la culture

Plusieurs régions italiennes sont touchées par de fortes inondations, qui ont provoqué la mort d’une quinzaine de personnes et des milliards d’euros de dégâts. Pour participer aux efforts de reconstruction, le gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni a décidé une hausse du prix des billets d’entrée dans certains musées du pays.

Les tickets augmenteront ainsi d’un euro à compter du 15 juin prochain, selon les informations de The Art Newspaper. Cette mesure exceptionnelle sera appliquée jusqu’au 15 septembre et concerne uniquement les musées publics italiens. Elle ambitionne de lever des fonds pour sauver le patrimoine culturel endommagé par les inondations qui frappent la Péninsule depuis la mi-mai.

La région de l’Emilie-Romagne paie un lourd tribut à cette catastrophe météorologique puisque 75 monuments historiques, 12 bibliothèques et 6 sites archéologiques ont été détériorés par les crues et les glissements de terrain, d’après The Art Newspaper. L’eau s’est notamment infiltrée dans les musées Guerrino Tramonti et Carlo Zauli, endommageant sur sa route les nombreuses œuvres d’art et céramiques qui y sont exposées. "Je pense qu’il n’y a plus grand-chose à faire pour certaines pièces", a déclaré Claudia Casali, directrice du musée international de la céramique de Faenza, au Giornale Dell’Arte.

La hausse d’un euro du prix des billets d’entrée dans les musées publics italiens s’inscrit dans le plan d’aides de plus de deux milliards d’euros annoncé par l’État, suite à ces intempéries historiques. Cette initiative est toutefois décriée par certains commentateurs culturels qui craignent qu’elle éloigne encore plus les Italiens des établissements d’art. En effet, les musées du pays n’ont toujours pas retrouvé leurs niveaux de visiteurs d’avant la crise sanitaire : seul 20% de la population italienne en a visité un en 2022, selon The Art Newspaper qui s’appuie sur des chiffres de l’agence ISTAT.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement italien évoque une hausse de tarifs pour les musées transalpins. L’idée avait été évoquée en novembre 2022, non pas en réaction à une catastrophe climatique, mais aux actions militantes d’activistes souhaitant attirer l’attention sur l’urgence climatique. À l’époque, ils avaient mené plusieurs actions coup de poing au musée Pio-Clementino, au Vatican, ou encore au musée des Offices, à Florence. Le ministre de la Culture Gennaro Sangiuliano avait alors déclaré que les établissements d’art de la Péninsule pourraient être amenés à augmenter leurs prix pour renforcer leurs mesures de sécurité.