Les musées et les marques, le mariage du siècle ?

Car il n’y a qu’un pas entre l’artketing, comprendre l’art au service d’une marque, et le parrainage. Uniqlo l’a bien compris : la marque de prêt-à-porter a noué des contrats de sponsoring avec le MoMA de New York, la Tate Britain de Londres, le musée des Beaux-Arts de Boston, le musée d’art contemporain de Barcelone et le Louvre de Paris. Une façon de gagner en visibilité et surtout en prestige pour les marques. Les musées s’y retrouvent, eux, du point de vue financier, même si les marques sont très discrètes sur les montants investis dans ces partenariats. Le développement et la commercialisation de la marque Louvre ont rapporté près de 4,5 millions d’euros en 2020, d’après le Quotidien de l’Art. C’est une somme non négligeable quand on sait que le Louvre a enregistré 69,5 millions de pertes cette année-là.

De quoi donner envie à d’autres établissements d’art de suivre l’exemple du Louvre, du Met ou du MoMA en diversifiant leurs revenus grâce à des accords de co-branding. Cependant, collaborer avec des marques expose à des risques. Le musée d’art contemporain de Los Angeles a été vivement critiqué en 2007 pour avoir accueilli, en son sein, une boutique éphémère Louis Vuitton dans le cadre de la rétrospective "© Murakami". À l’époque, le critique d’art Dave Hickey avait déclaré que cette opération commerciale a transformé le MoCA en "une sorte de Macy’s [chaîne américaine de grands magasins, ndlr.] haut de gamme", selon le New York Times.

Autre collaboration et autre controverse. En 2019, le Louvre et la plateforme de locations Airbnb ont organisé un jeu-concours pour passer une nuit sous la pyramide du célèbre musée parisien. L’heureux gagnant a pu dîner dans une salle à manger d’un soir, installé au pied de la Vénus de Milo, avec la personne de son choix, et assister à un concert intimiste de la chanteuse pop folk Sarah Jeanne Ziegler dans les salons Napoléon III. Un programme alléchant qui a toutefois fait grincer quelques dents. Ian Brossat, adjoint chargé du logement à la Mairie de Paris, a exprimé son mécontentement vis-à-vis d’un partenariat qu’il juge "désastreux et choquant" dans une lettre adressée au ministre de la Culture de l’époque, Franck Riester.