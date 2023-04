Les musées et centres d’art bruxellois ouverts chaque jeudi soir jusqu’au 18 mai

Les musées et centres d’art dans la capitale ont décidé d’ouvrir leurs portes chaque jeudi soir jusqu’à la Journée internationale des musées du 18 mai. Les visiteurs pourront découvrir leurs coulisses ou participer à des ateliers. L’initiative rentre dans le cadre des "Nocturnes" bruxelloises.

Ce jeudi 13 avril, les intéressés pourront se rendre au MiMa pour le vernissage et l’inauguration des Nocturnes. À cette occasion, les six musées participants présenteront leur programme et une fête sera organisée à partir de 20H30 avec un concert de Maxime.

Le même jour, les curieux peuvent se rendre au Musée des industries et du travail "La Fonderie", au Musée des Égouts, au Musée Maurice Carême ou au Musée de la Résistance de Belgique. La semaine suivante, ce sera au tour de la Monnaie, du Centre de photojournalisme Geopolis, du Musée de l’Érotisme et de la Mythologie, du Jardin des plantes médicinales Paul Moens et du Musée Juif de Belgique d’accueillir les badauds.

Dans le courant de la semaine du 27 mai, la Fondation Brel, la maison du pain sur la Grand-Place, le Musée Mode & Dentelle et le Centre d’art contemporain se mettront également sur leur 31. Le Musée Horta, la Basilique de Koekelberg, l’hôtel van Eetvelde, les Musées de l’ULB, la Maison d’Erasme et le Musée des Sciences Naturelles suivront plus tard. Les nocturnes ont lieu du 13 avril au 18 mai 2023. Le programme complet et la liste des musées participants sont disponibles sur le site web. Les billets coûtent 5 euros ou 2,5 euros à tarif réduit.