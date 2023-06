Les musées enrichissent considérablement notre bien-être personnel

Les billets d’entrée aux musées ne cessent d’augmenter à travers le monde. Si certains s’inquiètent des conséquences de cette hausse sur l’accessibilité des lieux culturels, une nouvelle étude américaine affirme que ces tarifs sont moindres par rapport aux bénéfices qu’en tirent les visiteurs vis-à-vis de leur bien-être.

L’organisation à but non lucratif Institute for Learning Innovation a mené cette étude auprès de 5499 personnes ayant toutes visité l’un des onze musées américains partenaires entre mai et septembre 2022. Parmi eux figurent la Fondation Barnes à Philadelphie, le Museum of Fine Arts de Houston, le Nelson-Atkins Museum of Art à Kansas City et l’Oakland Museum of California.

Les participants de l’étude se sont vus assigner l’un des deux questionnaires conçus par les chercheurs de l’Institute for Learning Innovation pour évaluer les bénéfices de leur visite au musée. Le premier leur demandait d’évaluer le degré de bien-être qu’ils avaient ressenti en se rendant dans l’un des onze lieux culturels sélectionnés, en prenant en compte différents facteurs ; tandis que le second les invitait à attribuer une valeur monétaire sur une échelle de zéro à 1000 dollars à chacun de ces bienfaits en fonction de leur durée dans le temps.

L’équipe de recherche a constaté que la grande majorité des sondés ont dit ressentir les effets bénéfiques de leur expérience muséale durant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Certains les ont même sentis durant des semaines entières. En moyenne, les bienfaits physiques et sociaux d’une visite au musée sont de l’ordre d’une journée, contre une semaine pour ceux sur les plans intellectuels et personnels. Mais les avantages d’une visite au musée ne se limitent pas à l’un de ces quatre effets bénéfiques (à savoir physique, social, intellectuel et personnel) : la plupart des répondants ont ressenti un impact positif sur leur bien-être en général.

De précédents travaux scientifiques ont démontré les vertus thérapeutiques des visites de musée sur l’anxiété, le stress ainsi que toutes sortes de maladies, physiques comme mentales. Mais l’étude de l’Institute for Learning Innovation va plus loin en estimant le bénéfice financier d’une visite au musée. Il serait équivalent à 904,95 dollars par personne. En d’autres termes, à chaque visite dans un établissement d’art, une personne "économiserait" cette somme sur son budget alloué au bien-être mental et physique.