Les "musées" du selfie débarquent pour offrir un cadre coloré aux adeptes des réseaux sociaux

Situé dans un centre commercial, le Youseum "est un musée interactif où vous pouvez créer l’art que vous voulez voir", défend Mme Makiniemi.

Après deux premiers espaces lancés aux Pays-Bas par le géant de l’immobilier commercial Westfield, la Suède est le deuxième pays à en accueillir un.

Il a ouvert mi-mars dans un gigantesque "mall" de l’entreprise à Solna, en proche banlieue de Stockholm. D’autres sont annoncés en Allemagne ou à Dubaï.

L’ère des réseaux sociaux et son cortège d’influenceurs et influenceuses va aussi avec des mises en garde croissantes sur leurs dangers pour la santé mentale des adolescents et des jeunes, notamment des filles.