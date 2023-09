Les musées cèdent de plus en plus à la folie du selfie

Rares sont les lieux plus propices à la pratique de la photographie que les musées. Mais des établissements d’art voient d’un mauvais œil que leurs visiteurs photographient certains de leurs joyaux. Un interdit peu à peu abandonné pour répondre aux attentes d’un public de plus en plus connecté.

Ce changement de mentalités transparaît dans la nouvelle politique du Musée Reina Sofía concernant "Guernica" (1937) de Pablo Picasso. Pendant des décennies, l’institution madrilène interdisait à ses visiteurs de prendre en photo le gigantesque tableau antiguerre du peintre espagnol. Cette mesure de précaution visait à le protéger des flashs, mais aussi à éviter de créer une masse humaine armée de smartphones et de perches à selfie devant la toile.

Car de tels attroupements ne sont pas sans danger pour le public, mais surtout pour les œuvres qu’il vient admirer. Ainsi, "La romería de los cornudo" (1933) d’Alberto Sánchez a été endommagé en juin 2022 par une touriste essayant de prendre la pose devant ce trésor du Reina Sofía. L’œuvre avait alors été partiellement déchirée, même si les experts du département de restauration du musée ont estimé que les dégâts engendrés étaient mineurs.

Mais à l’heure où de plus en plus de musées comptent sur leurs réseaux sociaux pour augmenter leur fréquentation, ils ne peuvent plus se permettre d’interdire à leurs visiteurs de photographier les œuvres de leur choix. Y compris "Guernica". C’est pourquoi le Reina Sofía autorise la prise de photos devant le tableau de Picasso depuis le 1er septembre dernier, selon le site Euronews. Le musée continue toutefois d’interdire la photographie au flash ou à l’aide de trépied, perche à selfie et "tout autre type de support d’appareil photo", comme on peut le lire dans son règlement intérieur.