Les mouvements de jeunesse ont pratiquement tous trouvé un emplacement pour leur camp d’été

Une bonne nouvelle à quelques jours du début des camps d’été des mouvements de jeunesse. Les premiers seront organisés à partir du prochain week-end. En février, les mouvements de jeunesse francophones avaient lancé un appel à l’aide. Plus de 420 groupes, soit plus de 17.000 enfants, étaient toujours à la recherche d’un endroit de camp pour cet été. Cet appel a été entendu.

Aujourd’hui, les sections de mouvements de jeunesse qui cherchent encore un endroit de camp sont extrêmement rares, comme l’explique Gilles Beckers, porte-parole de la fédération des Scouts : "On a une très faible minorité de groupes, un ou deux, qui sont encore en recherche d’endroits de camps pour l’ensemble des mouvements de jeunesse. Sans m’avancer pour mes homologues, au total, on en est à quelques camps, une poignée -moins de 5- à l’échelle des 5 mouvements de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et donc on est sur des chiffres qui sont tout à fait normaux. A la veille des camps, on a toujours bien un groupe qui doit être aidé en dernière minute pour trouver un autre endroit de camp."

Les endroits de camps sont devenus plus rares, avec une demande qui s’est accrue

Il y a quelques jours, deux sections des guides de la 25e Sainte-Walburge à Liège cherchaient encore. Le problème vient d’être réglé. "Toutes les sections ont un endroit pour leur camp qui se déroule la seconde quinzaine du mois de juillet" précise Laurent Sacré, membre du staff d’unité. "Jusqu’au moment du Covid, cette question ne se posait pas, et puis les nouveaux rythmes scolaires sont venus s’ajouter à ça, et c’est devenu beaucoup plus compliqué. Il y avait énormément de sections et d’unités qui partaient la première quinzaine de juillet, mais maintenant, elles se reportent automatiquement sur la seconde quinzaine, ou en tout cas partiellement, ce qui fait que les endroits de camps sont devenus plus rares, avec une demande qui s’est accrue. Et les sections se sont agrandies. On a eu une augmentation d’enfants assez importante."

Et Laurent Sacré craint que le problème se répète, voire se complique encore, à l’avenir.