Les mouvements de jeunesse appellent autorités et propriétaires privés à créer des lieux de camps supplémentaires

Face à la pénurie d’endroits de camp qui touche depuis plusieurs années les mouvements de jeunesse, cinq fédérations francophones du secteur appellent mardi autorités publiques et propriétaires privés à "créer et rendre accessible financièrement des lieux de camps" supplémentaires. Il en va "du droit des enfants à jouir de loisirs pédagogiques et abordables" alors que la précarité infantile n’a cessé de croître ces dernières années et que la toute fraîche réforme des rythmes scolaires risque d’accentuer encore un peu plus la pression sur les endroits de camps disponibles, soutiennent-elles dans un communiqué commun.

"D’ici l’été 2023, il faudra créer entre 400 et 600 endroits de camps supplémentaires", estiment les cinq fédérations de mouvements de jeunesse francophones que sont les Faucons Rouges, les Guides, le Patro, les Scouts ainsi que les Scouts et Guides Pluralistes.

Il devient impératif de garantir un droit aux loisirs aux 120.000 membres des mouvements de jeunesse francophones

"À la veille de changements majeurs tels que la réforme des rythmes scolaires, il devient impératif de garantir un droit aux loisirs aux 120.000 membres des mouvements de jeunesse francophones", revendiquent-elles.

Le secteur rappelle qu’à la suite des inondations de l’été dernier, de nombreuses autorités communales et plusieurs propriétaires privés ont fait preuve de souplesse en mettant à la disposition des mouvements de jeunesse leur plaine ou bâtiment en urgence.