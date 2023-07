Les moustiques, attirés par l’odeur de nos pieds ?

C’est le scientifique néerlandais Niels Verhulst et son équipe qui ont fait cette drôle de découverte. Au cours de leur étude, ils ont également cherché à savoir lesquelles des molécules odorantes situées sur le pied attiraient le plus de moustiques. Et pas n’importe quel moustique : l’anophèle, c’est-à-dire celui qui transmet le paludisme.

Pour y parvenir, le chercheur a testé l’effet de différents prélèvements d’odeurs de pied sur des moustiques vivants. Il a ainsi pu identifier 5 composés qui les attiraient particulièrement, à partir desquels il a pu fabriquer des pièges odorants. Les moustiques y pénètrent, pensant piquer un être humain, et lorsqu’ils sont piégés ils vont en fait être éliminés par un insecticide.

L’objectif majeur de cette recherche c’est d’équiper le plus de maisons possible en Afrique afin de supprimer un maximum de ces insectes transmetteurs du paludisme, et ainsi réduire le nombre de personnes infectées. Comme quoi, s’intéresser aux odeurs de pieds peut bel et bien finir par sauver des vies…