"Les moulins de mon coeur", une chanson qui évoque l'absurdité de nos vies, et notamment de l'amour...

Et puis, il confie l’adaptation française de la chanson à Eddy Marnay qui est loin d’être un cul-de-jatte du texte puisqu’il a écrit des chansons pour à peu près tout le monde, d’Edith Piaf à Juliette Gréco en passant par Serge Reggiani et François Hardy. Et le travail qu’il fait sur " Les moulins de mon cœur " est extrêmement ciselé, précis et intelligent puisque tout le texte (en tout cas toute la première partie) de cette chanson d’amour est basée sur la symbolique de la géométrie – et d’une forme géométrique en particulier…

" Comme une pierre que l’on jette

Dans l’eau vive d’un ruisseau

Et qui laisse derrière elle

Des milliers de ronds dans l’eau

Comme un manège de lune

Avec ses chevaux d’étoiles

Comme un anneau de Saturne

Un ballon de carnaval

Comme le chemin de ronde

Que font sans cesse les heures

Le voyage autour du monde

D’un tournesol dans sa fleur

Tu fais tourner de ton nom

Tous les moulins de mon cœur "

Quand on s’arrête sur le champ lexical – rond, manège, anneau, ballon, ronde, tournesol, tourner, moulin – tout cela renvoie évidemment à la forme symbolique du cercle qui est la métaphore de l’amour qui recommence dans un élan d’énergie salvatrice : faire tourner les moulins de mon cœur, c’est me donner de la force, c’est produire l’énergie de mon bonheur… Mais ce recours insistant au mouvement circulaire, c’est aussi une façon de souligner l’absurdité de la vie, l’absurdité du temps qui passe (voir " le chemin de ronde que font sans cesse les heures ").

" Les moulins de mon cœur " est certes une chanson d’amour – l’une des plus belles entrées en anthologie – doublée d’une réflexion existentialiste.

" Les moulins de mon cœur " est une relecture populaire du mythe de Sisyphe – dans les cas, il est question d’une pierre…

Dans les deux cas, il s’agit de tout recommencer. La chanson évoque l’absurdité des choses – et notamment de l’amour – les choses qui finissent et recommencent, recommencent et finissent…

" Mais l’été finit sa course

L’oiseau tomba de son nid

Et voilà que sur le sable

Nos pas s’effacent déjà

Et je suis seul à la table

Qui résonne sous mes doigts

Comme un tambourin qui pleure

Sous les gouttes de la pluie

Comme les chansons qui meurent

Aussitôt qu’on les oublie

Et les feuilles de l’automne

Rencontre des ciels moins bleus

Et ton absence leur donne

La couleur de tes cheveux "

Le tout – on l’entend déjà ici (l’été, l’automne, la pluie… pour marquer le passage des saisons) dans un contexte qui place l’absurdité de nos vies – ces vies qui avancent en tournant en rond - face à la persistance de la nature :



" Pris dans les harpes du vent

Comme un tourbillon de neige

Comme un vol de goélands

Sur des forêts de Norvège

Sur des moutons d’océan "



Eddy Marnay ne s’est pas foutu de notre gueule lorsqu’il a écrit " Les moulins de mon cœur "…

Écoutez "Les moulins de mon coeur" de Michel Legrand :