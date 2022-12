Les moules de la Tamise connaissent un net déclin depuis les années 60.

Or le déclin des moules d'eau douce n'est pas sans conséquence sur les écosystèmes des rivières. "Une moule adulte peut filtrer jusqu'à 40 litres d'eau par jour, éliminant ainsi de grandes quantités d'algues et maintenant les rivières propres", explique Isobel Ollard, doctorante au département de zoologie de l'université de Cambridge et auteure de l'étude, au Guardian. "Ces changements vont impacter d'autres espèces d'eau douce et l'équilibre plus large des écosystèmes."

Étant donné que les recherches n'ont été menées que sur un seul site, les auteurs des travaux soulignent la nécessité d'élargir le spectre à d'autres zones de la Tamise ainsi qu'autres plants d'eau douce en Europe, afin d'en savoir plus sur les raisons de ce déclin. "Cette étude démontre l'importance vitale de maintenir des connaissances à jour sur les populations sauvages, y compris pour les espèces qui ne sont pas actuellement classées comme menacées", concluent ces derniers.