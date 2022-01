Les moules belges bientôt dans votre casserole

200 tonnes de moules : une goutte d’eau

Avec 200 tonnes de moules produites dans un an, on sera loin de rassasier l’estomac des Belges, grands amateurs du mollusque. Même en quadruplant la production, Colruyt ne fera pas encore beaucoup d’ombre aux voisins néerlandais. Même si les chiffres sont en diminution depuis plusieurs années, ce ne sont pas moins de 50.000 tonnes de moules qui sortent annuellement de leurs élevages. Et pourtant, ils ne jouent pas encore dans la cour des (tout) grands. L’Espagne est le premier producteur européen (200.000 tonnes), alors qu’au niveau mondial, la Chine est de loin leader du marché avec ses 640.000 tonnes, selon le site consoGlobe.

Mais le but de l’enseigne belge n’est évidemment pas de concurrencer les géants mais bien de proposer une alternative locale à ses clients. Il n’y en aura peut-être pas pour tout le monde dans un premier temps et il est difficile de se prononcer sur la qualité à ce stade. Mais si Français et Néerlandais y parviennent, il n’y a pas de raison que les spécialistes mondiaux de la moule n’en soient pas capables.