Les mots touchants d’Arnaud De Lie en hommage à Philippe Gilbert : "Incroyable d’avoir pu faire une année avec lui"

Clap de fin pour Philippe Gilbert. Après vingt ans d’une riche et prolifique carrière, le Belge s’apprête à enfourcher une toute dernière fois sa bécane sur Paris-Tours ce dimanche. Une course qu’il affectionne tout particulièrement et qu’il a donc choisie pour être le théâtre final de sa carrière. Evidemment promu star du jour, le coureur Lotto-Soudal a reçu une pluie d’hommages en marge de la course.

Et peut-être que les mots les plus forts sont sortis de la bouche d’Arnaud De Lie. Interrogé par Audrey Degrange, le prodige belge n’a pas tari d’éloges au sujet de son coéquipier : "C’est incroyable d’avoir pu faire une année avec lui. C’est un très grand champion. S’il m’inspire ? Oui c’est sûr, je pense qu’il inspire beaucoup de gens. Mais en tant que Wallon, il m’inspire encore plus. S’il gagne aujourd’hui, ce sera magnifique. C’est une course dure donc il va falloir la jouer "correcte". Et il faudra un peu de chance parce qu’il y a des gravel. Philippe est en condition et nous aussi donc ça peut nous sourire. S’il montre ses émotions avec nous ? Non, pas spécialement. Il vit son moment à fond. On voit qu’il est prêt à arrêter."

Des propos touchants suivis de quelques clameurs, dans le plus pur style stade de foot, entonnés par toute la formation Lotto-Soudal : "La la la la la la, Philippeeee Gilbeeeert".

Quelques instants plus tard, Gilbert est monté sur le podium et a reçu un cadeau des mains de Christian Prud’homme en personne. Une façon pour l’homme fort d’ASO de rendre un ultime hommage à un coureur phare des 20 dernières années.

