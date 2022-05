"Les mots du contre-pouvoir" : un dico collaboratif entre humour et militantisme

Appropriation culturelle, cancel culture, charge mentale, déconstruction : ce sont tous des mots ou expressions qui font désormais partie de la langue, mais qui n’apparaissent pas forcément dans les dictionnaires classiques. Et pourtant, ces mots ont du pouvoir, c’est pourquoi plusieurs associations se sont alliées pour en faire la liste et les définir afin de créer un dico féministe, antiraciste et militant mais aussi et surtout ludique et joyeux. Les mots du contre-pouvoir propose “une promenade dans la langue comme champ de bataille”.

Sortie en juin 2021, en prolongement du festival Féministe toi-même !, la première édition de Les mots du contre-pouvoir est le fruit d’une collaboration entre plusieurs associations. L’envie de définir ces nouveaux mots qui ne cessent d’apparaître dans les milieux militants est née suite à une réflexion sur leur pouvoir et ce qu’ils provoquent dans notre imaginaire, mais tout en s’éloignant du schéma classique et encyclopédique des dictionnaires. Souvent mal compris, mal définis ou repris à de mauvaises fins, ces mots suscitent de nombreux débats.

Et c’est une polémique autour de l’utilisation d’un de ces fameux mots qui a fait percoler cette réflexion. “Non-mixité”, cette expression en a déjà fait bondir plus d’un et le collectif Imazi. reine en a fait les frais. Après avoir annoncé un atelier fermé aux personnes blanches et hommes cis-hétéro, dans le cadre d’un évènement organisé par le Centre Librex, la Maison du Livre et PointCulture, une rafale de critiques est apparue sur les réseaux sociaux.