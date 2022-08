Les motos belges Saroléa sont de sortie

Un pan d’histoire

La marque Saroléa existe toujours. En fait, elle a été reprise et n’a plus rien à voir avec l’entreprise de jadis. Elle est active dans la fabrication de batteries, comme celle qui équipe la Trevor Racer, une nouvelle moto belge présente dans l’exposition et qui sera à l’essai le 11 septembre prochain devant le musée.

Point d’électrique il y a 121 ans, mais bien un petit moteur essence greffé sur un cadre de vélo. Car avant de fabriquer des motos, Saroléa faisait des vélos (et encore avant : des armes !). La période faste de la marque est celle des années 20 où on vend plus de 4500 motos par an. Mais à l’exception d’un bicylindre à plat de 1000 cc, Saroléa reste cantonné dans des petites cylindrées, principalement des 350 et 500 centimètres cubes. Elle fournira la gendarmerie, l’armée et même le futur roi Baudouin.

Après la Seconde Guerre Mondiale, Saroléa mise sur le sport et la compétition en lançant des motos de vitesse et de cross. Mais les ventes diminuent, d’autant qu’on privilégie des petits modèles simples à moteur deux temps alors que les grands constructeurs développent de plus grosses machines à quatre temps. En proie à des difficultés financières, Saroléa est rachetée par son concurrent Gillet en 1960 et la marque belge disparaît quelques années plus tard.

L’exposition à Autoworld rassemble des modèles de toutes les périodes et de tous les styles. De la première génération au side-car de l’armée en passant par les machines de course et même l’étonnant scooter Djinn (une Rumi italienne simplement rebadgée). Dans la foulée, un livre devrait voir le jour et Moamar Nardone va aussi s’atteler à la création d’un club Sarroléa. Car aussi étrange que cela puisse paraître, il n’existe pas encore de site ou groupe officiel rassemblant les passionnés de la marque emblématique. En attendant, les amateurs ont un mois pour découvrir la plus grande exposition sur Saroléa.