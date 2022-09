Les motos à hydrogène dans les starting-blocks.

Kawasaki et Toyota annoncent travailler de concert au développement de moteurs à hydrogène pour de futurs modèles de deux-roues du constructeur nippon. Il faut dire que Toyota est l'un des pionniers du genre chez les constructeurs automobiles, avec sa fameuse Mirai, dévoilée en 2014. Plus récemment, la marque nippone a décliné deux célèbres modèles, la Corolla et la Yaris en version à hydrogène, exclusivement pour la compétition pour le moment.

Toyota souhaite aujourd'hui mettre son savoir-faire au service de Kawasaki pour développer des moteurs à combustion à hydrogène directement déclinés de moteurs thermiques plus classiques. Des premiers essais pourraient être effectués sur une Ninja H2. En 2021, c'est en effet la super sportive qui avait été prise en exemple pour développer cette nouvelle technologie même si à l'heure actuelle, aucun prototype n'a encore été dévoilé.