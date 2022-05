Les mosquées à l’épreuve du genre

De même, en Europe, l’ouverture de mosquées dirigées par des femmes, comme la Mosquée Mariam à Copenhague, gérée par Sherin Khankan, première femme imame au Danemark, a fait des émules dans différentes villes, notamment avec l’émergence de mosquées dites "inclusives".

Ce type de mosquées reste un phénomène minoritaire puisque, quand bien même une minorité de femmes musulmanes d’Europe revendique le droit de diriger la prière, la majorité d’entre elles priorise la lutte contre l’islamophobie genrée en contexte européen, mais pose la question controversée de l’imamat de la femme qui fait débat au sein des communautés musulmanes d’Europe.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

En effet, il n’existe aucun argument juridique qui interdise formellement à la femme de diriger la prière. L’une des références les plus citées par les partisans de l’imamat des femmes est le hadith du Prophète concernant l’autorisation donnée à une femme nommée Oum Waraqa, respectée du vivant du Prophète pour son savoir et sa maîtrise du Coran et qui stipule : "Le Prophète, qui rendait souvent visite à Oum Waraqa, lui permit d’avoir un muezzin pour l’appel à la prière et lui ordonna de diriger la prière au sein de sa communauté".

Cet avis reste cependant marginal et minoritaire et met en lumière une communauté de croyants tiraillée entre les mentalités, la culture et le droit canonique en faveur de la femme. Il serait pourtant salutaire aujourd’hui de trouver des "pédagogies" afin d’amener les communautés musulmanes à accepter la pluralité des avis juridiques relatifs à la question des femmes en particulier.

En contexte européen, c’est du côté belge qu’une décision pionnière a été adoptée en février 2020 : l’exécutif des Musulmans de Belgique était sur le point de nommer des théologiennes dans les mosquées belges. Cette initiative fut amorcée puis depuis lors avortée, l’instance étant minée par des dissensions internes depuis des années et menacée d’un retrait de reconnaissance par le gouvernement fédéral à Bruxelles en mars dernier.

Cette initiative aurait pu être une avancée majeure pour les femmes longtemps écartées, invisibilisées et confinées dans des espaces réduits. En effet, force est de constater que dernièrement, la présence féminine dans les mosquées s’accroît grâce à une conscientisation nourrie de la littérature de plus en plus abondante sur les femmes qui ont contribué à l’âge d’or de l’islam.