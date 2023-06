Les morts vraiment stupides des compositeurs : méfiez-vous des livres et des porte-parapluies !

C’est une thématique pour le moins particulière que nous propose Cécile Poss dans L’odyssée de Pierre Solot. Ils s’intéressent aux décès étranges et quelque peu insolites des compositeurs, ceux qui ont été assassinés, ceux dont on ne connaît pas les causes exactes ou les circonstances précises de leur trépas, et ceux qui ont quitté ce monde à cause d’un stupide accident.

Charles-Valentin Alkan est un compositeur français qui, comme son ami Chopin, a presque exclusivement composé pour le piano. Il est issu de la tradition juive, il connaissait de nombreuses langues anciennes, telles que l'hébreu mais aussi le latin, le grec et le syriaque. Il caressait même le projet de mettre la Bible en musique, un projet qu'il ne concrétisera jamais.

On raconte qu'un jour, en 1888, Alkan a essayé d'attraper un livre, le Talmud précisément, qui était posé tout en haut de la bibliothèque et cette dernière lui est tombée dessus, écrasant et tuant le pauvre compositeur. C'est la légende qui entoure la mort du compositeur. Une autre légende, tout aussi saugrenue, raconte que Charles-Valentin Alkan n'est pas mort écrasé par une bibliothèque, il aurait été mortellement touché par un porte-parapluie, reçu sur le coin de la tête.

Dans les faits, Alkan est retrouvé mort, chez lui, le 29 mars 1888, terrassé par un malaise.