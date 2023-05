Les morts saugrenues des compositeurs : il faut faire attention à ce que l’on mange !

Schobert a influencé le jeune Mozart dans ses compositions. Mozart naît en 1756, Schobert a donc environ une trentaine d’années. Schobert avait un grand talent, de compositeur et de claveciniste. Il arrive à Paris en 1760 et c’est en 1763 que Mozart découvre, dans la capitale française, le claveciniste et compositeur. Le jeune Mozart est admiratif et cite même, dans ses propres œuvres, des thèmes écrits par Schobert. Plus particulièrement, Mozart arrange certains extraits des Sonates pour clavier de Schobert pour écrire quelques passages de ses fameux concertos pour piano.

Si on ne sait pas grand-chose de la vie de Schobert, sa mort par contre est très documentée. En 1767, Schobert déjeune avec sa femme et l’un de ses enfants. Au menu, il y avait des champignons, qui se sont avérés être vénéneux. L’empoisonnement sera donc fatal à Schobert, sa femme et l’un de ses enfants, qui décèdent tous les trois à Paris le 28 août 1767…