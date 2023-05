Les morts sanglantes des compositeurs : trahison et coups de poignard

Jean-Marie Leclair n’est pas le seul compositeur à succomber sous les coups de couteau. Et si nous ne connaissons pas son assassin, il en va tout autrement pour un autre musicien. La vie du compositeur Alessandro Stradella s’est terminée tragiquement, alors qu’il avait 42 ans. Il a été poignardé à mort sur la Piazza Bianchi de Gêne.

Né en 1643, Stradella est issu de la petite noblesse toscane, c’est un compositeur extrêmement prolifique, qui s’établit à Rome en 1667. C’est là qu’il décide de monter des arnaques aux mariages blancs. Cette tentative d’escroquerie à l’encontre de l’Eglise catholique l’oblige à quitter Rome et il se réfugie alors à Venise. Il y est engagé par un noble, en 1677, afin de donner des cours à la maîtresse de celui-ci. Mais il entame une relation ladite maîtresse et lorsque la liaison est découverte, ce noble engage des tueurs à gage pour éliminer son rival.

Stradella parvient à leur échapper et se réfugie alors à Gêne. Mais pas question de laisser tomber les femmes et toutes les relations qu’il peut avoir avec elles. Il change de femme bien plus souvent que de chemises – d’autant plus qu’à cette époque-là, l’hygiène n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui – et on va finir par le retrouver poignardé en pleine place publique. Est-ce un amant jaloux qui s’est vengé ?

Une autre hypothèse, un peu plus précise, avance que ce meurtre aurait été organisé par un certain Giovanni Battista Lomellino, qui est devenu jaloux lorsqu’il s’est rendu compte qu’une actrice, qui avait été mise enceinte et abandonnée, et qu’il avait aidée, lui préférait Stradella.

Peu importe la vie dissolue que Stradella a menée, il a été enterré dans l’une des églises les plus aristocratiques de Gêne. L’attention portée à son corps mutilé et à son âme – on a quand même payé 24 messes pour lui – est un signe de respect qu’on accordait alors à un gentleman. Donc, peu importent les scandales qui ont entouré la vie, et surtout, la fin de vie de Stradella, il est quelqu’un qu’on a beaucoup respecté.