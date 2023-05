Les morts étranges des compositeurs : Alban Berg, emporté par une piqûre d’insecte

Alban Berg rend son dernier souffle le soir du réveillon de Noël 1935, à l’âge de 50 ans. En cette année 1935, nous sommes en pleine montée du nazisme, la musique de Berg est considérée comme "dégénérée", on ne le joue donc pas beaucoup. En février 1935, il reçoit une commande du violoniste Louis Krasner, qui souhaite qu’il lui écrive un concerto pour violon.

Alban Berg n’est pas du tout emballé par cette commande : "j’ai reçu la commande d’un concerto pour violon que je suis obligé de réaliser parce que j’en ai besoin pour vivre, de sorte que je suis occupé jusqu’à l’automne. Malheureusement, ce n’est que du travail et non des choses existentielles", écrit-il à son élève Adorno. A sa sœur, il écrit aussi ceci : "après deux années de travail ininterrompu sur Lulu, jusqu’à l’épuisement nerveux et intellectuel, voilà maintenant ce travail de bête de somme pour un concerto pour violon qui doit être achevé pour l’automne".

En avril 1935, Manon, la fille d’Alma Mahler (veuve de Gustav Mahler) et de Gustav Gropius, décède. Berg étant très proche de la famille Mahler, écrit ceci à Alma : "Ma chère Almschi. Je ne sais quand je te reverrai ni même s’il m’est permis de t’exprimer l’indicible — si ce n’est en te serrant silencieusement dans mes bras. Je ne veux pas tenter de trouver les mots là où la parole manque. Mais un jour viendra — avant même que cette terrible année ne s’achève — où une partition dédiée à la mémoire d’un ange vous permettra d’entendre toi et Franz, ce que je ressens et que je ne suis pas en mesure d’exprimer aujourd’hui."

Et c’est donc ce drame, entre autres, que Berg va traduire dans ce concerto pour violon qu’il a du mal à écrire. Il y glisse également d’autres références à sa vie, Berg est ravi du résultat et le concerto doit être créé le 9 mars 1936 et il était prévu qu’il soit dirigé par Anton Webern, autre représentant de la Second école de Vienne, dont on évoquera la mort ci-dessous.

Quelques semaines avant la Noël 1935, Alban Berg se fait piquer par un insecte. la piqûre s’infecte et crée un abcès dans le dos du compositeur. Il doit alors se rendre à l’hôpital où on lui diagnostique une septicémie. C’est donc une fichue piqûre d’insecte qui emporte Alban Berg dans son demi-siècle, la nuit du 24 au 25 décembre 1935.