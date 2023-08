Les montres de luxe, ces objets haut de gamme devenus monnaies, comme l’euro ou le dollar

Les vols de montres de luxe explosent littéralement. Les derniers chiffres publiés cette semaine par The Watch Register dévoilent une hausse de 60% du nombre de ces vols pour l’année 2022. Mais pour 2023, ça continue de plus belle visiblement.

Je parle évidemment des vols de montres haut de gamme. Et en tête de cette liste des montres dérobées, qui trouve-t-on ? Je vous le donne en 1000 : Rolex, qui représente donc 44% des montres volées en 2022. Et puis viennent ensuite des marques comme Omega 7%, Breitling 6% ou encore TAGHeuer aussi à 6%. Les plus naïfs se diront que c’est normal que Rolex arrive en tête de ce classement car cette marque est devenue iconique au fil du temps. Souvenez-vous de la phrase choc du publicitaire français Jacques Séguéla qui avait secoué les médias sociaux lorsqu’il avait un peu trop rapidement dit ''Si à 50 ans tu n’as pas une Rolex, c’est que tu as quand même un peu raté ta vie''. Alors d’autres moins naïfs diront que c’est normal que Rolex soit convoité par les voleurs car il y a un délai d’attente énorme pour une montre neuve. Et quand au marché de l’occasion, il est en superbe forme. Le marché de l’horlogerie d’occasion frôle aujourd’hui la barre des 22 milliards d’euros et pourrait passer à 35 milliards d’euros d’ici l’année 2030. En vérité, cette explosion des vols de montres de luxe et en particulier de la marque Rolex, montre que cette marque suisse est devenue une monnaie.