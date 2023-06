Les montagnes mouvantes de Bastiaan van Aarle

La poésie du scan

Il est des mots techniques qui déboulent dans notre vie quotidienne sans crier gare : désormais on scanne du QR code à tout va. van Aarle, lui, scanne la course du soleil, le mouvement des nuages, l’allongement des ombres sur la roche. Il donne vie à l’immatériel. Il donne une couleur à la lumière. Ce qui est une recherche de photographe donne un rendu où l’étrangeté le dispute au commun. Comme si les clichés amenaient la preuve, la trace, rendaient " palpable ", donnaient de la matière à une sensation connue, déjà vécue de durée immobile. Mais mouvante si on en prenait le temps.

Le déplacement de la lumière incite au déplacement du regard. Chaque partie, chaque couleur est un moment du paysage, à reconstituer mentalement.

L’image sur-réelle

En bon photographe, Bastiaan van Aarle nous présente une interprétation du réel (l’essence même de la photographie) avec des images qui pourtant peuvent avoir une valeur scientifique. Mais "comme les images de l’espace de la Nasa qui sont en noir et blanc, ce n’est pas la réalité mais les gens y croient".