Les montagnes du monde entier perdent progressivement leur neige

Les adeptes des sports d'hiver l'ont sans doute remarqué : la neige se fait de plus en rare, y compris en altitude. Depuis ces dernières années, les études pour alerter sur la perte de couverture neigeuse dans les sommets montagneux se multiplient. La dernière en date, réalisée en Italie et publiée dans la revue Nature, estime par exemple que dans une partie des Alpes, la perte du manteau neigeux entre 1971 et 2019 s'élève à 5,6% par décennie.

L'épaisseur moyenne saisonnière (novembre-mai) de la neige a connu une baisse de 8,4% au cours des 50 dernières années.

La durée de la couverture neigeuse actuelle est inférieure de 36 jours à la moyenne à long terme, ce qui représente "un déclin sans précédent au cours des six derniers siècles", note l'étude. "Ces résultats soulignent le besoin urgent de développer des stratégies d'adaptation pour certains des secteurs environnementaux et socio-économiques les plus sensibles de cette région où l'économie et la culture tournent, dans une large mesure, autour de l'hiver", concluent les auteurs des travaux.