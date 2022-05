Les monnaies locales, on en trouve où en Fédération Wallonie-Bruxelles ? [Carte interactive]

Toutefois, opter pour une monnaie locale est un choix engagé de la part des consommateurs et leur demande des efforts concrets : ils doivent en effet trouver des comptoirs de change, se tourner uniquement vers les producteurs et commerçants partenaires, changer en grande partie leurs habitudes de consommation. Plus question donc de se rendre dans des grandes chaines de distribution.

En revanche, les monnaies locales rassurent les consommateurs dans ce qu’ils achètent et consomment au quotidien : les ASBL choisissent en effet des producteurs et des commerçants locaux et respectueux de valeurs éthiques, solidaires et écologiques. Vous pouvez d’ailleurs consulter les listes des partenaires de chaque monnaie sur le site internet (cf. carte interactive) et ainsi découvrir de nouvelles adresses près de chez vous.

NB : sur la carte, vous ne trouverez que les 17 monnaies déjà en circulation – recensées par le réseau Financité. Une autre monnaie est en préparation : le Fèstu à Binche.

Vous en connaissez d’autres ? Envoyez-les-nous via contact@vivreici.be