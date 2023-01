Les Monkees, ou l’histoire d’un boys band bien avant l’heure par BJ Scott

Cependant avec le temps, les 4 jeunes hommes avaient un véritable talent comme auteurs et interprètes. Au début, toute la musique et les chansons étaient écrites et jouées par d’autres très futés professionnels comme Neil Diamond ou Carole King. Sur les cinq premiers albums, quatre sont numéro 1, et c’est le cas pour quasiment tous les singles : ''I’m a Believer'', ''Last Train to Clarksville'', ''A Little Bit Me'', ''A Little Bit You'', ''Pleasant Valley Sunday'', ''Daydream Believer''. Les Monkees se trouvent alors être la meilleure réponse américaine à la British Invasion, les États-Unis revivent d’ailleurs une Beatlemania : la Monkeemania.