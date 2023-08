Les Mondiaux d'athlétisme fêtent leurs 40 ans : retour en vidéo sur les 11 médailles belges

De plus en plus gourmande et performante sur la scène internationale, la Belgique s'adjuge pour la première fois de son histoire deux médailles lors d'une même édition des Championnats du Monde à Doha, en 2019.

Nafissatou Thiam ne parvient pas à reconduire son titre, mais se couvre d'argent sur l'heptathlon, alors que le 4x400m masculin composé de Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée s'empare du bronze.