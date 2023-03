Les mondiaux après l'Euro : Hanne et Stijn Desmet visent à nouveau le podium en Corée du Sud

La médaillée olympique a confirmé au plus haut niveau depuis ses performances pékinoises. Aux Championnats d'Europe de Gdansk (Pologne) en janvier, elle a encore impressionné en remportant l'or sur 1000 m et l'argent tant sur 1500 m que dans le relais mixte.



"J'arrive avec de grandes ambitions. Au plus souvent vous montez sur le podium, au plus vous prenez confiance en vos capacités. Chez les femmes, il semble y avoir un peu moins de concurrence que chez les hommes. Il est donc tout à fait réaliste de revendiquer à nouveau des places d'honneur, mais il s'agit bien sûr du short track. Les choses peuvent rapidement mal tourner et être terminées".

Même programme et mêmes ambitions pour Stijn Desmet. "J'espère aller loin, participer aux finales et me bagarrer pour les médailles", a déclaré l'Anversois de 24 ans. "Je m'attends à des courses difficiles, avec une forte concurrence, mais j'espère avoir une chance d'obtenir un bon résultat à chaque course."