Les moments les plus hilarants de Benjamin Maréchal dans Pigeons

C'est une vraie surprise pour Benjamin quand il voit David apparaître sur le plateau ! Que peut-il bien lui vouloir ? Eh bien, simplement lui donner quelques tuyaux pour se doter d'un look de boss ! Se relooker en Jeff Bezos, Richard Branson ou Daniel Craig ? Benjamin a le choix, mais il est primordial qu'il abandonne ses chemises bleues et opte dorénavant pour la chemise blanche ! Et pour casser cette image un peu businesslike, pourquoi ne pas ranger ses documents et PC dans une "mallette festive" mode attaché-case ? Benjamin est très amusé par les suggestions et emmène pour ses nouvelles aventures professionnelles, sans se faire prier, la serviette vintage.