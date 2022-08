Les moments inattendus aux MTV Video Music Awards

Des artistes se sont réunis pour un live unique sur la scène des MTV Video Music Awards ce dimanche soir au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey. D’abord le rappeur américain Jack Harlow a surpris tout le monde en appelant Fergie (The Black Eyed Peas) à le rejoindre. Ensuite, deux des plus grands noms du hip-hop ont partagé un live, scène qu’ils n’avaient plus foulée depuis plus de 10 ans !

C’est au rappeur de 24 ans qu’est revenue la tâche d’ouvrir la cérémonie des MTV Video Music Awards avec une performance de "First Class". Il a commencé à chanter depuis un décor d’avion, habillé en hôtesse de l’air et entouré de passagers, des célébrités assises dont Lil Nas X, Avril Lavigne et Jimmy Fallon ! Ensuite, Harlow s’est déplacé vers la scène principale et a continué sa chanson en annonçant Fergie ! C’est donc une apparition surprise de la chanteuse de 47 ans à laquelle on a eu droit, pour un extrait de son tube de 2006 "Glamorous". C’était sa première performance live depuis quatre ans.