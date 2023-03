Les molécules cachées dans les fonds marins pourraient-elles aider la recherche médicale ?

Lorsqu’une molécule découverte a enfin révélé ses bienfaits, sur la maladie d’Alzheimer ou l’épilepsie par exemple, il faut encore plus d’une décennie, et des centaines de millions de dollars, pour la transformer en médicament.

Cette exploration, innovante mais encore modeste, est sous les projecteurs, en pleines négociations d’un traité crucial des Nations unies sur la haute mer. La dernière session de négociations tente de parvenir à un accord sur les zones marines protégées.

Les États se disputent le partage des bénéfices tirés des ressources génétiques marines, notamment celles utilisées dans les médicaments, les bioplastiques ou les additifs alimentaires, explique Daniel Kachelriess, coresponsable des négociations pour la High Seas Alliance, une coalition d’ONG.

Pourtant, seul un petit nombre de produits issus de ressources génétiques marines se retrouvent sur le marché. Seulement sept enregistrés en 2019, selon lui.

Les droits de licences potentiels sont estimés entre 10 et 30 millions de dollars par an. Il y a probablement beaucoup plus à découvrir dans la phénoménale diversité biologique des océans.