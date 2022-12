Les moins de 40 ans ont le blues, selon le baromètre Solidaris consacré au bien-être et à la confiance

" Les chiffres sont interpellant ", explique Delphine Ancel, responsable Etudes chez Solidaris. Et elle sait de quoi elle parle puisqu’elle participe à cette mesure annuelle du bien-être de la population depuis 2015. " Dans la catégorie des moins de 40 ans, tous les indices sont à la baisse par rapport à l’année dernière. Seul l’indice sur la qualité relationnelle ne l’est pas ! ". Cet indice porte sur la vie de couple, la famille ou encore le réseau d’amis, le voisinage.

Les plus de 40 ans et les plus de 60 ans ne sont pas dans le même cas. Les plus positifs sont les plus de 60 ans : " c’est la tranche qui redémarre le mieux ", explique Delphine Ancel. " Mais attention, il ne s’agit pas d’une tranche d’âge très homogène. La situation est très différente si on a 62 ou 75 ans, si on travaille encore ou pas. Mais on peut quand même dire que c’est la tranche d’âge qui a été la plus touchée par la covid et qui est donc soulagée d’avoir passé la crise. C’est aussi certainement la tranche d’âge la moins impactée par la crise budgétaire. "