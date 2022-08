Les moines du Moyen-Âge, plus souvent victimes des vers intestinaux

Quand on vous dit "Moyen-Âge", vous avez probablement en tête des images de gens pauvres et sales, vivant dans la crasse et pétris de maladies, sortes de "Jacqouille la fripouille". Ce stéréotype, véhiculé dans l’imaginaire collectif depuis longtemps, est pourtant erroné.

Les normes d’hygiène et l’accès à l’eau n’étaient certainement pas les mêmes qu’actuellement, mais cela ne veut pas dire qu’on ne prenait pas soin de soi et de son corps. Parmi les catégories de population les plus à même d’avoir une bonne hygiène, on retrouve les moines et religieuses.