Les modes de cuisson modifient-ils la qualité des aliments ?

Les carottes râpées natures ont, par exemple, moins d’intérêt que des carottes cuites avec un peu de gras. Attention donc aux personnes qui excluent totalement le gras, parce qu’ils pourraient perdre une partie intéressante des nutriments.

Quand on choisit un mode de cuisson, l’idéal, c’est de l’adapter à l’aliment

Cuire les aliments détruit tout de même une partie des nutriments. La vitamine C est une des plus touchées. Il est donc intéressant de manger cru les aliments qui en sont riches. Comme les fruits par exemple. Mais il y en a aussi dans les pommes de terre qu’on cuit bien sûr. Les vitamines B1 et B9 sont aussi assez sensibles à la chaleur. Plus vous allez cuire l’aliment, plus il y aura des pertes. Mais ce qui est intéressant, c’est que la cuisson vapeur préserve ces nutriments et est donc une cuisson à privilégier.