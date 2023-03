Les missions à l’étranger des députés francophones : combien ça coûte ?

Et les montants des voyages peuvent par ailleurs vite grimper étant donné que, pour les vols de plus de cinq heures, les membres de la délégation prennent un billet en business class. À la date de 31 décembre 2022, on constate que la section belge a encore un crédit disponible de 25.146 euros en billets d’avion à la suite de missions annulées.

" La business class est destinée aux vols de nuit ou aux vols de plus de cinq ou six heures. Ce sont les règles qui s'appliquent et celles-ci sont justement en questionnement. C'est tout à fait à propos et d'ailleurs elles vont évoluer, j'en suis certain ", assure Matthieu Daele.